AFAD açıkladı! Malatya'da deprem

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09 Ekim 2023 Pazartesi 09:41:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 09:41:00

AFAD açıkladı! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Etiketler : afad malatya yeşilyurt deprem
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