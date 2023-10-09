AFAD açıkladı! Malatya'da deprem

AFAD açıkladı! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-09
Saat:09:28:53 TSİ
Enlem:38.326 N
Boylam:38.146 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/sFEYBYEjGi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
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