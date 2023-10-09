AFAD açıkladı! Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.