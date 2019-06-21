Af çıkacak mı? Af haberleri son dakika gelişmesi var mı?

  • Bist 100
    93.922
  • Dolar
    5,8069
  • Euro
    6,5722
  • Altın
    258,4733
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Giresun'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı Giresun'da bulunan peçeli baykuş yavruları koruma altına alındı
KDK'den 'emekli maaşından haciz'e karşı tavsiye kararı KDK'den 'emekli maaşından haciz'e karşı tavsiye kararı
Maldini’nin Çalhanoğlu’nu takımda düşünmediği ortaya çıktı Maldini’nin Çalhanoğlu’nu takımda düşünmediği ortaya çıktı
Kartal’da engelli çocuğa taciz eden şahıs kamerada Kartal’da engelli çocuğa taciz eden şahıs kamerada
Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı Çorum'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakladı
İzmir'de eski eşe ve baldıza kanlı infazda korkunç detaylar İzmir'de eski eşe ve baldıza kanlı infazda korkunç detaylar
Fernando Torres, yeşil sahalara veda etti Fernando Torres, yeşil sahalara veda etti
İran'dan ABD'ye protesto notası İran'dan ABD'ye protesto notası
AB 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyecek AB 30 Haziran'da bir zirve daha düzenleyecek
Ahıska Türkleri 75 yıl aradan sonra ana vatanlarında Ahıska Türkleri 75 yıl aradan sonra ana vatanlarında
Uzman uyardı! Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor Uzman uyardı! Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor
Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma sizlerle! Bugün burcunuz size neler söylüyor? Günlük burç yorumları 21 Haziran Cuma sizlerle! Bugün burcunuz size neler söylüyor?
Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi
Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
KDK'dan emsal niteliğinde tavsiye kararı! "Emekli maaşından haciz" konulabilir mi? KDK'dan emsal niteliğinde tavsiye kararı! "Emekli maaşından haciz" konulabilir mi?
Hekim Yapı'nın ihracat yaptığı ülke sayısı 70'e yaklaştı Hekim Yapı'nın ihracat yaptığı ülke sayısı 70'e yaklaştı
Muğla merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Muğla merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Burak Yılmaz'ın Lecce'nin teklifine tamam dediği öğrenildi Burak Yılmaz'ın Lecce'nin teklifine tamam dediği öğrenildi
"İki Kültür Dört Renk" resim sergisi açıldı "İki Kültür Dört Renk" resim sergisi açıldı
Müge Anlı Ecrin bebek ne oldu? Ecrin bebek katili kim, son dakika gelişmesi var mı? Müge Anlı Ecrin bebek ne oldu? Ecrin bebek katili kim, son dakika gelişmesi var mı?
Ali Koç'tan transfer müjdesi: Güzel isimler yolda Ali Koç'tan transfer müjdesi: Güzel isimler yolda
Hindistan Başbakanı Modi, 40 bin kişiyle yoga yaptı Hindistan Başbakanı Modi, 40 bin kişiyle yoga yaptı
ABD'ye tarihi mesaj: S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir ABD'ye tarihi mesaj: S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Haziran 2019 09:59 | Cuma

Af çıkacak mı? Af haberleri son dakika gelişmesi var mı?

Af çıkacak mı? Af haberleri son dakika gelişmesi var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları tarafından büyük bir heyecanla beklenen af yasası hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Mahkum ve ailelerini yakından ilgilendiren ceza infazı yasa teklifi, adli suçlarda ceza indirimi, kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda infaz süresinin artırılması gibi düzenlemeleri kapsıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda af yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Af yasası son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Af çıkacak mı? Af haberleri son dakika gelişmesi var mı? merak ediliyor. Tüm mahkum ve mahkum yakınlarınca beklenen af yasası hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar yapılıyor. Af yasası teklifi 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor. Af yasası son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Af son dakika haberleri... 

AF ÇIKACAK MI?

En son açıklamayı 30 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında, “Tutuklama tedbirlerinin ölçülü olması için adım atıyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilkini 2014'te hazırlamıştık. Yenisinin hazırlıklarına devam edeceğiz. Hakim ve Savcılar için artık coğrafi teminat istiyoruz. Hakim ve Savcılığa girişteki mülakat ekibini yeniliyoruz.” cümlelerine yer verdi.

AF HABERLERİ SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.
Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?
MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI
21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan’da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil.” dedi.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA
6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

CİRİT’TEN AF AÇIKLAMASI
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, daha önce çıkarılan afların, hukuki belirsizliğe neden olduğunu, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntıları ortaya çıkardığını belirterek, "Kurumsal bir görüş olmamakla birlikte ben affa karşıyım" dedi.

Bartın'da selde kaybolan çocuktan acı haber!
İmamoğlu'nun hayalet vakfı
ABD'ye tarihi mesaj: S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir
Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması!
Emekliye 333 lira zam! Milyonların beklediği Temmuz zammı şekilleniyor
İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı
Körfez'de sular ısınıyor! İran'dan ABD'ye yasak
Ozan Kabak'ın yeni takımı, imza atması an meselesi
Meteoroloji uyarı yaptı! Sel, heyelan ve yıldırım düşmesine dikkat
Bomba iddia! ABD, İran hedeflerini vuracaktı
Cüneyt Arkın'dan S-400 videosu: Ey Amerika bizi ne sandın
Yavuz'dan Akdeniz'e çıkarma
Flaş atak! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bomba isim
103'lük fırtına
İstanbul’da iptal edilen seçim 23 Haziran’da yenileniyor
İşsiz anneye günde 80 lira
Başkan Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yorum: Öcalan ile Demirtaş ve Kandil arasında iktidar mücadelesi var
Teröristbaşı Öcalan'dan HDP'ye tarafsızlık çağrısı
BM'den Batı Şeria'da 'ilhak' uyarısı
Yoklama kaçağı ve bakaya olanlara müjde
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ