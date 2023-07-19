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19 Temmuz 2023 Çarşamba 22:49:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 22:49:00

Adli tatil dönemi yarın başlayacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil döneminin yarın başlayacağını ve 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli tatil döneminin yarın başlayacağını ve 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adli tatil dönemi yarın başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102, Ceza Muhakemesi Kanununun 331, Danıştay Kanununun 86, İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. maddeleri gereğince yarın başlayacak olan Adli tatil dönemi süresince Adliyelerde nöbetçi mahkemelerce, Yargıtay ve Danıştay'da da nöbetçi heyetler tarafından kanunla belirtilen yargılamalara devam edilecek. 31 Ağustos 2023 günü itibariyle sona erecek olan Adli tatil dönemi vesilesiyle değerli yargı mensuplarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum. Yeni Adli Yıl ile birlikte, yargı teşkilatımızın özveri ve gayretiyle insanımızın esenliği için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : adli tatil Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adli tatil süresi
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