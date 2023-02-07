Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki sarsıcı depremin ardından artçı depremler de devam ediyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

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