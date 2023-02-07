Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi
Son Dakika Haberleri.. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki sarsıcı depremin ardından artçı depremler de devam ediyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.Ayrıntılar geliyor...
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:5.3 (Mw)<br>Yer:Gölbaşı (Adıyaman)<br>Tarih:2023-02-07<br>Saat:06:13:12 TSİ<br>Enlem:37.807 N<br>Boylam:37.66 E<br>Derinlik:8.13 km<br>Detay:https://t.co/WDsW5n82r4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>