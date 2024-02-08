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"Adıyaman'da toplam 45 bin 305 hak sahibi var" Başkan Erdoğan: Konutlarımızın teslimini yapacağız
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08 Şubat 2024 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 14:20:00

"Adıyaman'da toplam 45 bin 305 hak sahibi var" Başkan Erdoğan: Konutlarımızın teslimini yapacağız

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Başkan Erdoğan, "Adıyaman'da toplam 45 bin 305 hak sahibi var. Konutlarımızın teslimini yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan, "Adıyaman'da toplam 45 bin 305 hak sahibi var. Konutlarımızın teslimini yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Adıyaman en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Asrın felaketinde 19 bine yakın bina ağır hasar aldı

Tüm hak sahipleri konutuna kavuşacak. Yıl sonuna kadar teslimatları tamamlayacağız

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan adıyaman deprem konutları
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