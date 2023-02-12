Adıyaman'da, depremin 152. saatinde bir kadın canlı çıkarıldı
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 152. saatte Adıyaman'da 22 yaşındaki genç kadın yaralı kurtarıldı.
Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu.
Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Depremzede, ilk müdahalesinin ardından çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.
- "İyi komşuluk böyle günlerde belli olur"
- Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
- "Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz"
- TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
- Hatay'da 10 yaşındaki Cudi depremden 147 saat sonra kurtarıldı
- Enkazda insanlara umut olan ekipler, binada mahsur kalan kediye yardım eli uzattı