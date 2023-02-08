Adıyaman'da anne ve çocuğu 47 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Kaynak: AA
Adıyaman'da, 7 katlı bir apartmandan anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı.
Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan 108 Nolu Sokak içerisinde yer alan 7 katlı Toprak apartmanı enkazından ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık'ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık'ı çıkarttı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Muhammed Tanık, hastaneye kaldırılırken ekipler dakikalar sonra anne Fatma Tanık'ı da bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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