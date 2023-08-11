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11 Ağustos 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 13:15:00

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yüzde 36'sı yıkıldı

Kaynak: AA

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6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da acil yıkılacak ve yıkık yapıların enkaz kaldırma çalışmalarının sonlanmasıyla ağır hasarlı yapıları yıkma işlemine hız verildi, bu yapılardan yüzde 36'sının yıkımı gerçekleştirildi.

Yüklenici firmalar çevrede güvenlik önlemi alarak iş makinalarıyla bir yandan binaları yıkarken toz taşınımının önlenmesi için de aralıklarla sulama gerçekleştiriyor.

Adıyaman'da 8 bini kent merkezinde olmak üzere toplam 20 bin 200 ağır hasarlı yapının 3'te 1'inden fazlası yıkıldı, çıkan hafriyat ise belirlenen noktalara taşınarak temizleniyor.

Vali Osman Varol, ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları konusunda AA muhabirine, yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Şehirde özellikle ilk etapta enkazlar kaldırıldı. Acil yıkılacak binalar yıkıldı, şu anda da ağır hasarlı binaların yıkım süreci devam ediyor. Yoğun ve önemli bir iş, oransal olarak yüzde 36'yı bulmuş durumdayız. Hızlı bir biçimde bunu bitirmek için de çaba sarf ediyoruz." dedi.

Yıkım çalışmalarında vatandaşların rahatsız olmamaları için özen gösterildiğini aktaran Varol, "Yerinde ayrıştırmaya izin vermeden, mümkün olduğu kadar sulama yaparak vatandaşı en az rahatsız edip süreci en hızlı bitirecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"SÜREÇ DAHA HIZLI İLERLEYECEK"

Kentte toplam 20 bin 200 kadar ağır hasarlı bina olduğunu dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Hem merkezde hem ilçelerimizde süreç devam ediyor. İlk etapta çok katlı, yıkımı daha zor olan binalar yıkıldı. Dolasıyla bundan sonrasında daha küçük binalar kalacağından süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Birkaç ay içerisinde de bunu tamamen bitirip vatandaşlarımızı ve şehrimizi rahatlatmak istiyoruz."

Etiketler : adıyaman deprem hasarlı bina
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