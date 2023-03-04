Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- "Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
- AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
- Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
- İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
- Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
- Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama