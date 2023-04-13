Adıyaman'da deprem

13 Nisan 2023 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 16:36:00
Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
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Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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