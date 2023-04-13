VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adıyaman'da deprem
"Bosna Hersek ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor"
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Esed rejimi çatıştı
James Webb Uzay Teleskobu genç süpernovanın içindeki "yeşil canavarı" görüntüledi
Başkan Erdoğan Malatya'ya gidiyor
Togg'a özel kredi... Oktay: Kamu bankalarımız bununla ilgili çalışıyor
13 Nisan 2023 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 16:36:00

Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : adıyaman sincik deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX