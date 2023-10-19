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19 Ekim 2023 Perşembe 16:13:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 16:13:00

Adıyaman'da 21 kişiye mezar olan apartmanın firari ortağı tutuklandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı ortağı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın firari yapı ortağı Bilal Karakuş, Aksaray'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Etiketler : ADIYAMAN DEPREM TUTUKLAMA
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