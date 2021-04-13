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13 Nisan 2021 Salı 14:02:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 14:02:00

Adcabi: Türkiye ile beraber büyük şeyler yapmak istiyoruz

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Türkiye'nin Cezayir'de birinci yabancı yatırımcı olduğunu belirten Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, 'Türkiye ve Cezayir büyük ve önemli ülkeler olduğu için beraber büyük şeyler yapmak istiyoruz ve inşallah yapacağız' dedi.

Adcabi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

Cezayir, Türkiye ilişkilerinin her alanda geliştiğini kaydeden Adcabi, doğal ve insanı kaynaklarından dolayı iş adamlarını yatırım için beklediklerini söyledi.

Siyasi, kültürel ve ekonomik gibi her alanda ikili ilişkilere önem verdiklerini aktaran Adcabi, "Çeşitli alanlarda faaliyetlerimiz oldu, bundan da tabii ki memnunuz ama sanıyorum ki yeterli değil. Türkiye ve Cezayir büyük ve önemli ülkeler olduğu için beraber büyük şeyler yapmak istiyoruz ve inşallah yapacağız." diye konuştu.

Türkiye ve Türkleri çok sevdiklerini, Türkiye'nin son yıllarda çok geliştiğini kaydeden Adcabi, 2 ülkenin birlikte çok güzel işler yapabileceğini anlattı.

Yatırımcılar için önemli avantajlar sağlandığına dikkat çeken Adcabi, şöyle devam etti:

"Türkiye Cezayir'de birinci yabancı yatırımcı oldu. 3,5 milyar dolarlık yatırım var. İnşallah ilerde daha yüksek bir rakam olacak. Cezayir'in Türkiye'de yatırımları var. Her alanda beraber çalışmak istiyoruz. Büyümek, daha güçlü olmak istiyoruz. Bu noktada sanıyorum ki çok başaralı olacağız. Şu anda 1200 Türk firması Cezayir'de çalışıyor. Yaklaşık 25 bin Türk işçi var. Fırsatlar o kadar büyük, her alanda daha çok Türk firmalar olacak. Mümkün olduğu kadar yardımcı olacağız. Geleceğimiz inşallah çok güzel olacak."

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri de iş adamları olarak Cezayir'e ticari ilişkileri geliştirme adına ziyarette bulunmak istediklerini, aynı şekilde Cezayirli yatırımcıları da Mardin'de ağırlamayı arzu ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Adcabi ve Cezayir'de yatırım yapan iş adamı Kenan Kösen, iş adamlarının sorularını yanıtladı.

Etiketler : türkiye cezayir Murad Adcabi
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