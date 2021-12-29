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29 Aralık 2021 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 10:21:00

Adaylık ilanı gibi

Kaynak: Akşam Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Kılıçdaroğlu, HDP heyetini kabulü sonrası takındığı tavır ve ifadeleriyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajını bir kez daha verdi.

HDP'lilerle daha önce yaptığı görüşmelerde aynı karede yer almamaya özen gösteren Kılıçdaroğlu, bu tavrından vazgeçti ve Türkiye'nin beraber olmaya ihtiyacı olduğundan, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacı olduğundan söz etti. Kaynaklarım, bu açıklamanın aynı zamanda, hakkında kapatma davası bulunan HDP'yi meşrulaştırma çabası olduğunu da ifade etti. HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise CHP ile ortak önerge vererek erken seçim teklifinde bulunduklarını anlattı. Diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar içerideki görüşmeye dair önemli ipuçları verdi. Sancar, "İhtiyaç duyulduğunda başkanlar, eş başkanlar olarak bizler ve başkanlar düzeyinde de bu görüşmeleri sürdürme isteğimizi bir kez daha dile getirdik. Türkiye'nin sorunlarına birlikte çözüm aramamız lazım" dedi.

ADAYLIK İLANI GİBİ

Konuştuğum kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını konsolide ettiğini ifade etti. İstanbul seçimlerini HDP'nin oylarıyla kazanan Ekrem İmamoğlu'nu ise by-pass etmeye çalıştığını anlatan kaynaklar, buna gerekçe olarak Kılıçdaroğlu'nun tutum değişikliğini gösterdi. Daha önce HDP'lilerin yaptığı ziyaretlerde aynı karede yer almayan Kılıçdaroğlu'nun dün bu tutumundan çark ettiğini anlattı.

HELALLEŞME VURGUSU

Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eş genel başkanlarla yaptığı görüşmede "helalleşme", "kavgayı değil barışı" önceleme vurgusu da aynı çerçevede yorumlandı. Bu mesajların aynı zamanda HDP'yi "meşru muhatap" gösterme çabası olduğu kadar, kapatma davasının sürdüğü Anayasa Mahkemesi'ne de dolaylı bir mesaj olduğu konuşuluyor.

POPSTAR VURGUSU

HDP tabanında İmamoğlu'nun adaylığına daha sıcak bakıldığı bir sır değil. Kılıçdaroğlu, dün bu eğilimi değiştirmeye çalıştı. Daha önce de İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı konusunda karşı tutum sergileyen Kılıçdaroğlu, dün bir başka programda ise "Bileşenlerle konuşursak cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması, bilmesi lazım. Biz popstar falan seçmeyeceğiz. Hem ittifakı bir arada tutacak hem de devletteki dönüşümü sağlayacak birisi olması lazım" dedi.

İMAMOĞLU ISRARLI

İmamoğlu, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına rağmen, "Her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Bu değerlidir. Ancak kararlar şartlara göre değişebilir" diye konuştu. Seçim takvimi yaklaştıkça CHP içindeki Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çatlağının daha da büyüyeceği görülüyor.

Etiketler : Kılıçdaroğlu hdp imamoğlu adaylık
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