Adayların pusuladaki yerleri belli oldu
23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışacak 4 parti ve 17 bağımsız adayın pusuladaki yeri belli oldu.
Pusula hazırlanırken 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Buna göre, pusulanın ilk sırasında Saadet Partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor. 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi. Yeni oy pusulaları mühürlenerek, İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.
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