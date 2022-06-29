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29 Haziran 2022 Çarşamba 11:52:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 11:52:00

Aday neden açıklanamıyor?

Kaynak: Akşam Analiz

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CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masa şimdiye kadar 4 kez toplandı. 3 Temmuz'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 5. toplantısını gerçekleştirecek olan 6'lı masada, iddialara göre, ilk defa cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelecek. Fakat toplantı sonrası bir isim açıklanması beklenmiyor.

12 Şubat'tan beri 4 kez toplantı yapan 6'lı masa 5. toplantısını 3 Temmuz'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. İlk defa cumhurbaşkanlığı adaylığının gündeme geleceği iddia edilen toplantı sonrası herhangi bir ismin açıklanmayacağı belirtiliyor. Peki, kamuoyundaki beklentiye rağmen aday neden açıklanmıyor?

MASADA KRİZ Mİ VAR?

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adayının ortaya çıkmasına dönük kamuoyundaki beklentiye rağmen ismin açıklanmayacak olması "Masada kriz mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NU KİM İSTEMİYOR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için istekli olduğunu gösteren adımlar atıyor. Son süreçte adaylık sinyallerini yoğunlaştıran Kılıçdaroğlu için sadece Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yeşil ışık yaktı. Masanın diğer ortakları ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiğinde "seçilebilecek aday" şartını öne sürerek destek açıklamasından kaçınıyor.

ADAYLIK AÇIKLAMASI ERTELENDİ

6'lı masadaki ortaklarının onay vermesi halinde cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak baktığını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinin masanın diğer büyük ortağı Akşener'in elinde olduğu dile getiriliyor. Son dönemde "3 Temmuz'da Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak" söylentileri kulis haberlerine yansıyordu. İddialara göre, Akşener'den vize çıkmayınca Kılıçdaroğlu adaylık hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

AKŞENER'İN PLANI

Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa aday olduğunu açıklayan Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanları ile yaptığı 10 saatlik toplantıda teşkilatlara seçim sürecinin doğru yönetilmesi uyarısında bulundu. Teşkilattan, partinin oy oranı ile Meclis'teki sandalye sayısının artırılmasına odaklanılmasını isteyen Akşener'in bu talimatı kendi seçim bölgelerinde CHP'yi geçerek birinci parti olma çabası olarak yorumlandı. Akşener'in 6'lı masadaki ağırlığını artırarak cumhurbaşkanı adaylığı için belirleyici rol üstlenmeyi planladığı konuşuluyor.

MUHALEFETİN MEKSİKA AÇMAZI

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sık sık övgüyle söz ettiği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklediği biliniyor. Öte yandan Akşener ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto eden HDP de İmamoğlu ismini destekliyor. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta "işlerine odaklansınlar" demesine rağmen İmamoğlu'nun "kendimi taca ya da auta atmıyorum" çıkışı hafızalardaki tazeliğini koruyor. Akşener planını uygulayabilirse son dönemde gözden düşen İmamoğlu'nun ismini yeniden masaya getirebilir.

Muhalefet cephesinde oluşan denklem 6'lı masayı açmaza soktuğu için aday henüz belirlenemedi ve bu yüzden açıklanamıyor. 3 Temmuz'daki toplantıda taraflar kartlarını açmaya başlayacak.

Etiketler : CHP 6 LI MASA Muhalefet cephesi Kemal Kılıçdaroğlu
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