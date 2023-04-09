VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asrın felaketinde 63. gün... Bakan Soylu, Adıyaman'da
Bayram hazırlığı
'Tekli' tanıtımı Barselona'da
Başkan Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak
Deprem öncesi turistlerin uğrak mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
09 Nisan 2023 Pazar 12:03:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 12:03:00

Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için belirlenen süre saat 17.00'de dolacak.

YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

KESİN LİSTELER 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak.

Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

PUSULALAR AYNI ZARFA KOYULACAK

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek.

Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Etiketler : ysk seçim aday listeleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX