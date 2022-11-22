Aday belli karar net! Bahçeli: Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

MHP algı oyunlarını bozarak geliyor. MHP iftira düzeneklerini yıkarak geliyor. Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor.

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhur ile Cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir.

Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, birlik ve beraberlik şuurudur.

Zillet partilerinin başkanları bu süreçte havlu atacak. 2023'te travmatik çalkantı yaşayacaklar.

Öğretmeni sevmek, insanın kendisini sevmesidir. Öğretmenlerimiz büyük ruh mimarlarıdır.

Öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek, bin defa helal olsun. Üzerimize ne düşüyorsa mertçe sözünü veriyorum.

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Hepsi kadroya geçirilmelidir.

Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyoruz

