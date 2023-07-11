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11 Temmuz 2023 Salı 18:57:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 18:57:00

Adana'nın Kozan ilçesindeki çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Etiketler : yangın müdahalesi Adana Kozan orman yangını
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