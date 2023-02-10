Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'daki evleri hasar gören 80 depremzede, askeri uçakla İstanbul'a geldi.
Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan ve depremzedeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 tipi tanker uçağı, Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı.
Adana'dan tahliye edilen 80 depremzede, daha sonra otobüslerle havalimanından ayrıldı.
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