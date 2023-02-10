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10 Şubat 2023 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 17:00:00

Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'daki evleri hasar gören 80 depremzede, askeri uçakla İstanbul'a geldi.

Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan ve depremzedeleri taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait KC-135 tipi tanker uçağı, Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı.

Adana'dan tahliye edilen 80 depremzede, daha sonra otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Etiketler : asrın felaketi adana askeri uçak depremzede

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