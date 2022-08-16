Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

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16 Ağustos 2022 Salı 07:50:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 07:50:00

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Polis ekipleri, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : adana terör örgütü deaş operasyon
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