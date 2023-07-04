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04 Temmuz 2023 Salı 09:23:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 09:23:00

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

Kaynak: AA

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen bazı şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM Şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler : adana deaş operasyon
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