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29 Eylül 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 10:15:00

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili 58 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında 58 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 61 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, belediye çalışanlarının da arasında olduğu 58 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler : adana seyhan çukurova belediye usulsüzlük
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