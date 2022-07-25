‘Uyuyan hücre'den inkar taktiği

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:04:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:04:00

Adana'da PKK/KCK/YPG operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: Akşam

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafı çıkan 2 şüphelinin, "biz değiliz" dediği öğrenildi.

Adana polisi, terör örgütü 'PKK/KCK'nın Suriye uzantısı olan 'PYD/YPG'nin kentteki eylem ve faaliyetlerini mercek altına aldı. Adana Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt üyelerinin verdiği ifadeler; ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis, Suriye uyruklu 4 kişiyi deşifre etti.

'UYUYAN HÜCRE' YAPILANMASI

Suriye'nin kuzeyinde örgüt saflarına katılıp, bölgedeki çatışmalarda aktif bir rol aldıkları tespit edilen H.E.F. (22), S.A. (26), H.A. (34) ve İ.H.'nin (45), 6 yıl önce yasadışı yollarla sınır hattını geçip, Türkiye'ye gelerek Adana'ya yerleştiğini tespit etti. Örgütün 'uyuyan hücre' yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen zanlılardan H.E.F. ve S.A.'nın, elinde uzun namlulu silahların olduğu fotoğraflara da ulaşıldı.

SON ADRESLERİ 'CEAZEVİ' OLDU

Dikkat çekmemek için tarlada ırgatlık yapıp, inşaatlarda işçi olarak çalışan zanlıların, örgütle bağlarını da kopartmadıkları belirlendi. Şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi; "Fotoğraftaki biz değiliz" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen H.E.F., S.A. ve H.A. tutuklandı; İ.H. de serbest bırakıldı.

Etiketler : pkk pyd adana
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