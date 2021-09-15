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15 Eylül 2021 Çarşamba 10:07:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 10:07:00

Adana'da öğrenciler balık istifi taşınıyor

Kaynak: AKŞAM

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Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 'balık istifi' yolculuk yapıyor.

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsü, okul çıkışında kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Belediyenin sefer sayısı yetersiz olunca öğrenciler, otobüse 'balık istifi' bindi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı; olası bir salgına davetiye çıkartılan yolculuktan sadece 3 gün sonra Ceyhan'da bir okuldaki 2 sınıfın karantinaya alınması dikkat çekti. Balık istifi yolculuk, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de taşındı.

Okul çıkışı öğrencilerle dolan otobüste sosyal mesafe unutuldu. AK Partili Gülaçtı, "Çağdışı görüntüler" diye tepki gösterdi.

Etiketler : adana büyükşehir belediyesi öğrenci belediye otobüsü
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