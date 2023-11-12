VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesine saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişeli
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 gözaltı
Su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu
TPAO'nun 3 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor
12 Kasım 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 11:15:00

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6 iş yerine operasyon düzenledi.

İşyerinde kaçak 417 cep telefonu, 28 kablosuz kulaklık, 40 akıllı kol saati ve 9 elektrikli ev aleti bulundu.

Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler : adana kaçakçılık operasyon
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX