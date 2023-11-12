Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 gözaltı
Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 6 iş yerine operasyon düzenledi.
İşyerinde kaçak 417 cep telefonu, 28 kablosuz kulaklık, 40 akıllı kol saati ve 9 elektrikli ev aleti bulundu.
Bu suç unsurlarına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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