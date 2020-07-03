  • BIST
    117237
  • Dolar
    6,8579
  • Euro
    7,7078
  • Altın
    391,4760
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Avaşin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'in ilhak planına karşı tek yürek: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Bakan Pekcan'dan iki yeni müjde!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına seslendi
Galatasaray'a büyük müjde
Cemal Kaşıkçı davası başladı
Kuzey Kore liderinden maksimum dikkat uyarısı
Fransa'yı sarsan istifa!
Terör örgütü PKK'ya haziran ayında üst düzey darbe!
İstanbul'da organize suç örgütüne şafak operasyonu
Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Nuri Alço evlendi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fransa'ya sert tepki: 14 aydır neredeydi
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı
Mali'de 4 köye saldırı: 32 ölü
Van'daki tekne faciasında 3 kişi tutuklandı 3 kişi de serbest bırakıldı
BAE ve İsrail arasında yeni işbirliği: Anlaşma imzalandı
Şanlıurfa'da 93 ev daha karantinaya alındı
Adana'da film gibi operasyon! 13 şüpheli gözaltında
03 Temmuz 2020 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 09:32:00

Adana'da film gibi operasyon! 13 şüpheli gözaltında

ABONE OL

Adana'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı tarım arazilerine zorla el koyduğu ve 30 ayrı suça karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında çete lideri Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda şüphelilerin evlerine, kapıları koçbaşıyla kırarak giren ekipler, aralarında Gökhan Ş'ninde olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler, 1 kaleşnikof ve 7 tabanca ele geçirdi.

Baskınlar sırasında bazı polisler evlerin damlarında ve çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER