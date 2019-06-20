Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaylara 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar S.K. ve H.A. ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık S.K. FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini öne sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Diğer sanık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti dikkate alınarak üzerilerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar S.K. ve H.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıp, mevcut hallerinin devamına karar verdi.