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03 Ağustos 2023 Perşembe 14:34:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 14:34:00

Adana'da depremde yıkılan binanın birbirini suçlayan mühendisi ve müteahhidine dava

Kaynak: AA

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İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Adana'daki İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılmasından birbirlerini sorumlu tutan tutuklu inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun yıkılmasıyla ilgili tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, depremde yıkılan binanın üzerine inşa edildiği zeminde taşıma gücü sorununun bulunmadığı belirtildi.

Beton ve çelik numuneleri alınan binanın, inşa edildiği dönemde yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığının belirlendiği anlatılan raporda, "Kusurlu imalattan müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık'ın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Müteahhit ve mühendis üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiş

İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat'taki depremler neticesinde yıkılan İhsan Bayram Apartmanı C Blok'undan alınan beton ve çelik numunelerinin dayanımının ilgili standartlardan düşük olduğunun anlaşıldığı, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, kusurlu imalattan teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül'ün sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinden sorumlu sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 82 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur."

Birbirlerini suçlamışlardı

İhsan Bayram Apartmanı C Blok'unun depremde yıkılmasıyla ilgili 16 Şubat'ta tutuklanan Işık ve Gül, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı.

Işık, 1997 yılında arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını ancak ekonomik nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül'e devrettiğini ileri sürmüştü.

Gül de yıkılan blokun inşaasını 4. kat seviyesinde devraldığını iddia etmişti.

Etiketler : İhsan Bayram Apartmanı İhsan Bayram Apartmanı C Blok Celal Gül
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