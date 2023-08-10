VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden çalışan bir liderimiz var
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu
Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
Ukrayna: Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir
Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisine dava
Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ağustos 2023 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 12:25:00

Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisine dava

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'da 6 Şubat'taki depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Murat Helete ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki apartmanın tutuklu müteahhidi Helete ile tutuksuz mühendisi Mehmet G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, apartmanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, binanın yıkılmasıyla ilgili zeminden kaynaklı bir sorun bulunmadığı belirtilerek, apartmandaki teknik yetersizliklere işaret edildi.

"BETON VE ÇELİK DAYANIMI STANDARTLARIN ALTINDA"

İddianamede, laboratuvar sonuç raporları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Depremler neticesinde yıkılan Kubilay Apartmanı'ndan alınan beton numunelerinin basınç dayanımının, olması gerektiğinden yaklaşık yarı oranında düşük tespit edildiği, çelik numunelerinin akma dayanımının da standartların altında çıktığı, binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı ve bu kusurlu imalattan yapı müteahhidi Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 2 kişinin ölümüne neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

MÜTEAHHİT, APARTMANI MEVZUATA UYGUN YAPTIKLARINI SAVUNMUŞTU

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Murat Helete, savcılıkta, "Kubilay Apartmanı'nı tüm mevzuata uygun yaptık. Bu bina ilk depremde yıkılmamış, bina sakinleri sabah beni arayıp 'Binanın doğusunda bir sıkıntı yok, batısında ufak sarkmalar var. Bu tarafta bulunan iş yeri sahiplerini uyardık.' dedi. Bu iş yeri sahiplerinin tadilat yaptıklarını, kolonlarla oynadıklarını söylediler. 6 Şubat'ta sabah saat 10.30 gibi gittim binaya baktım, kapısı kapalıydı. İş yerinin de kepengi kapalıydı. Daha sonra oradan ayrıldım. İkinci depremde binanın batı tarafı yıkılmış." şeklinde ifade vermişti.

Etiketler : adana müteahhid mühendis dava
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX