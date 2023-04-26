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26 Nisan 2023 Çarşamba 07:59:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 07:59:00

Adana'da deprem

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Adana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da saat 07.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : Adana deprem 4.1 büyüklük
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