Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı.
Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.
Yerlikaya paylaşımında, "Adana'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 17 terör örgütü mensubu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
ADANA'DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 1️⃣7️⃣ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü #Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 1️⃣7️⃣ DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5️⃣'i tutuklandı, 1️⃣2️⃣'si hakkında Adli Kontrol... pic.twitter.com/BYzWCpIUtW
Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silah ele geçirildi.
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