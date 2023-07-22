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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:07:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:07:00

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Etiketler : adana saimbeyli orman yangını
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