Adana merkezli "Sarılar" suç örgütüne yönelik operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."
Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 4, 2023
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyetimize, Kahraman Polislerimize tebrikler ��