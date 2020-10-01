Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 'Sihirbaz' yakalandı

Adana merkezli 6 ilde iş insanlarının imzalarını taklit ederek 100 milyon TL vurgun yapan organize suç örgütü, 25 Eylül'de yapılan operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden birinin 'Sihirbaz' lakaplı sahte imza uzmanı olduğu, bir imza üzerinde aylarca çalışarak uzmanlaştığı ve gerçeğinden ayırt edilemeyen imzaları attığı kağıtları da su dolu tencerede kaynatıp imha ettiği ortaya çıktı.



Adana merkezli 6 ilde iş insanlarının imzalarını taklit ederek 100 milyon TL vurgun yapan organize suç örgütü, 25 Eylül'de yapılan operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden birinin 'Sihirbaz' lakaplı sahte imza uzmanı olduğu, bir imza üzerinde aylarca çalışarak uzmanlaştığı ve gerçeğinden ayırt edilemeyen imzaları attığı kağıtları da su dolu tencerede kaynatıp imha ettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir iş insanının, imzası taklit edilerek, kendi adına 5 milyon TL'lik senet hazırlandığı ve icra işleminin başlatıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçti. Ekipler, savcılıktan alınan izinle, takip başlattı. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 156 milyon TL'lik sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsilat yaptıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, 14 Şubat günü Adana ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkarılan 13 şüpheliden 2'si avukat, 6 kişi tutuklandı.

100 MİLYON TL'LİK VURGUN TESPİT EDİLDİ

Davayı yürüten savcılık, dosya kapsamında şüpheli kişilerle bağlantılı olarak 100 milyon TL tutarında 6 sahte senet daha düzenlendiğinin tespit etti. Adresleri belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 Eylül'de şafak vakti operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanlar da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana’ya gönderildi.

BİR İMZA ÜZERİNDE AYLARCA ÇALIŞIP, KAĞITLARI TENCEREDE KAYNATIYORMUŞ

Bankada çalışan bir kadın çete üyesinin yüksek mevduat sahiplerini tespit ettiği, hesap sahiplerinin imza örneklerini de çete üyesi sevgilisine aktardığı, İstanbul'daki 'Sihirbaz' lakaplı çete üyesinin de bu imzalar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 'Sihirbaz'ın bir imza üzerinde aylarca aynı kalemle ve eldiven takarak çalıştığı, imzaladığı kağıtları da toplu olarak su dolu tencerede kaynatıp, parçaladığı öne sürüldü.

İŞ İNSANLARIYLA PAZARLIK YAPMIŞLAR

Taklit edilen imzaların gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar profesyonel olduğu ve hazırlanan milyonluk senetlerin, şebeke üyesi avukatlar aracılığıyla icraya verildiği belirlendi. Senedin borçlusu iş insanlarının mahkemeye başvurup itiraz etmesi üzerine imzaların incelenmesi için gönderildiği bilirkişinin de yıllarca 'kriminoloji uzmanı' olarak görev yapan 1'inci sınıf emniyet müdürü R.K. olduğu, incelediği senetlere ‘gerçektir’ raporu verdiği ortaya çıktı. Şebekenin hazırlanan senetlerde borçlu olarak gösterdiği ve iflasa sürüklediği iş insanlarıyla pazarlık yapıp, para ödeyerek senetlerin bozulduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.