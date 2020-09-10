  • BIST
    1099.68
  • Dolar
    7,4798
  • Euro
    8,8572
  • Altın
    468,4270
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden şahıs polisi harekete geçirdi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu!
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 103'e yükseldi
Ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Tasarım onayını aldı
Valilikler art arda duyurdu! Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek
Nijeryalı futbolcu Etebo, Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 103'e yükseldi
Yemen'deki Husiler Sana Uluslararası Havalimanı'nı BM uçuşlarına kapattı
Şentop: Bütün devletler açısından bayrak önemlidir ama bizim için çok daha ayrıdır
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: Türkiye olarak her zaman Mali halkının yanında olacağız
Faslı uzman Bunuman: Libya'da siyasi anlaşma önündeki en büyük engel Hafter ve destekçileri
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Amerikalı uzmanlardan Trump yönetimine, BAE ile ilişkilerde 'hataya düşme' uyarısı
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Libya'da Hafter yanlısı savaş suçlusu el-Kani'nin Almanya'da tedavi gördüğü ortaya çıktı
Hamas: Normalleşme girişimleri İsrail'i ihlaller konusunda cesaretlendiriyor
Beyaz Saray: Başkan Trump asla virüsü önemsiz gibi göstermedi
Şehit Tuğgeneral Erdoğan, mavi beresinden son nefesine kadar ayrılmadı
Bakan Çavuşoğlu: Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile 20 senedir mücadele ediyoruz
10 Eylül 2020 Perşembe 07:26:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 07:26:00

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında aktif görevde bulunan polis, öğretmen ve bir askerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı ve polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı olduğu öne sürülen aktif görevde bulunan bir astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve polislerin bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheliler hakkında yakalama kararının alınmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Karaman, Erzurum, Elazığ, Van, Konya ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı giren ekiplerin, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER