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18 Aralık 2023 Pazartesi 08:13:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 08:13:00

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA

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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Etiketler : adana büyükşehir belediyesi ihaleye fesat karıştırma rüşvet operasyon
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