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06 Nisan 2022 Çarşamba 12:38:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 12:38:00

Adalet Bakanlığı, cezaevleriyle ilgili haber ve iddiaları özel ekiple takip ediyor

Kaynak: AA

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Adalet Bakanlığında oluşturulan özel ekip, cezaevlerinin koşullarına, hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımları ve basında yer alan haberleri sürekli takip ediyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, cezaevleriyle, hükümlü ve tutuklularla ilgili iddiaların takip edilmesi, bu iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlilerinden oluşan özel ekip, sosyal medya paylaşımlarını ve basında yer alan haberleri tarıyor.

Haberlerde ve paylaşımlarda yer alan iddialar, ilgili cezaevi yönetimlerine iletiliyor. Buradan gelen cevaplar kısa süre içinde yazılı açıklamaya dönüştürülerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Ayrıca ekip, PKK, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile diğer terör örgütleri tarafından algı oluşturmaya yönelik ortaya atılan iddiaları da tespit ediyor. Terör örgütlerinin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ilişkin iddialarının gerçek dışı olduğu, açıklamalarla ortaya konuluyor.

Bakan Bozdağ, iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iftar programında, infaz koruma memurlarının, cezaevi yönetimlerinin iftiralarla karalanmaya çalışıldığına dair haberlerin hemen hemen her gün yapıldığına belirtmişti.

Bozdağ, Adalet Bakanlığında tüm haberleri takip eden bir ekip kurduklarını belirterek, "Anında inceliyor ve bu haberlerle ilgili ne kadar doğru ne kadar eğri, bunları şeffaf bir şekilde Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlıyoruz ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu, tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100'ü asılsız çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ' Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
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