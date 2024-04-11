Adalet Bakanı Tunç'tan Heniyye'ye başsağlığı mesajı

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in hain saldırılarında 3 çocuğu ve torunları şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'ye başsağlığı ve sabır diliyorum. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku yok sayarak Gazze'de soykırım yapan İsrail, yaptığı katliamların hesabını elbet bir gün verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulamayan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını yok sayan, soykırım suçunu tüm unsurları ile işlemekte ısrar eden İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar karşısında uluslararası sistemin harekete geçmesini engelleyenler, dillerinden insan haklarını düşürmeyen; ancak çocuk katili İsrail'e destek vermekten hiç geri durmayan devletler ve yöneticileri, Gazze'deki vahşetin ve işlenen insanlık suçunun ortakları olarak tarihin kara sayfasında yerlerini alacaklardır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in terör örgütü gibi davrandığını belirten Bakan Tunç, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerini iletti.

İşgalci İsrail'in hain saldırılarında 3 çocuğu ve torunları şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı #İsmailHaniyyeh'e başsağlığı ve sabır diliyorum.



7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku yok sayarak #Gazze'de soykırım yapan İsrail, yaptığı katliamların hesabını elbet bir gün... — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 11, 2024

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