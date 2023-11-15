15 Kasım 2023 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:08:00
Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvurunun kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil.
Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvurunun kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil.
Ayrıntılar geliyor...
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