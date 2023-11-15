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Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması
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15 Kasım 2023 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:08:00

Adalet Bakanı Tunç'tan bireysel başvuru açıklaması

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Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvurunun kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil.

Adalet Bakanı Tunç: Bireysel başvurunun kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil.

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