VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Galler-Türkiye maçının stadı açıklandı
Şanlıurfaspor kadrosunu güçlendirerek Süper Lig yarışında olmayı hedefliyor
Uluslararası satranç ustası Ediz Gürel'in sorumluluğu büyük
"3. Luma Kısa Film Festivali" için başvurular başladı
Bakan Bak: Kabinemizin, hükümetimizin önceliği deprem bölgesindeki yaraları süratle sarmak
Adana'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulüne dava
19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:44:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:44:00

Adalet Bakanı Tunç'tan, AP Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye hakkındaki rapor taslağına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Tunç, AP Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye hakkındaki rapor taslağının, güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel verilere dayalı değerlendirmekten uzak olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin 18 Temmuz'daki oylamada, Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporu'na ilişkin rapor taslağını kabul ettiğini belirtti.

"Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel verilere dayalı değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz." ifadesini kullanan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Söz konusu raporun, son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı kaleme alındığını belirtmeliyiz. Umulur ki Komitenin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulunca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı, verilere dayalı, bilimsel yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir. Bu vesileyle ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

Etiketler : Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AB çevreleri 2022 Komisyon Raporu
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım
Sinemada klip gösterimi

Sinemada klip gösterimi
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
Oğlunu gösterdi

Oğlunu gösterdi
Servet değerinde aksesuar

Servet değerinde aksesuar
‘Cambaz' Deniz

‘Cambaz' Deniz
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Karakter oluşturmak heyecan verici

Karakter oluşturmak heyecan verici

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX