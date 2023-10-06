VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan, tahtakurusu tehdidi altında
Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 13 sivil yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da hutbe irat etti: Bütün müminler kardeştirler
TSKGV'nin yeni genel müdürü Bilal Topçu oldu
Fahrettin Altun: Peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz
Bakan Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılm...
06 Ekim 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 11:00:00

Adalet Bakanı Tunç: Yanı başımızda terör devletine müsaade etmeyiz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yanı başımızda Güney sınırımızda terör devletine müsaade etmeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi'nde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar:

En önem verdiğimiz konu adalet. Adaletle ilgili muhalefetin bir takım eleştirileri söz konusu oluyor. Bazı davalardan yola çıkılarak bir genelleme yapılabiliyor ve bu genelleme ile sanki yargıda özellikle vatandaşı mağdur eden bir mekanizmanın olduğuna dair yanlış yorumlara gidiliyor..

Hukuka , yargıya güven endeksi ile ilgili bir takım raporlar öne sürülüyor. O güven endeksine baktığımız zaman, demokrasi olmayan, yargısı bağımsız olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerin Türkiye'nin üzerinde gösterilmesi o endekslerin güvenilir olmadığını gösteriyor. Biz kendi endeksimize bakıyoruz.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adalete güvenin daha yükseklere çıkarılması için, yargının daha adil daha etkin daha hızlı işlemesi anlamında çalışmalarımızı hem mevzuat hem de uygulama olarak sürdüreceğiz.

Hukukun üstünlüğü demeye devam edeceğiz. İnsan hakları demeye devam edeceğiz. Yüksek standartlı demokrasi demeye devam edeceğiz.

Yargı alananında önemli reformlar hayata geçti. Darbecilerin yargılanabilmesini sağlayan maddde değişikliğinden tutun da sıkı yönetim maddesinin anayasadan çıkarılması, kadın haklarının, çocuk haklarının anayasamıza girmesi bu son dönemde oldu. Darbe anayasasında bunlar yoktu. Son dönemde bunlar girdi. En önemlisi de hükümet sistemi değişikliği, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, dolaylıdan demokrasi yerine doğrudan demokrasiye geçtiğimiz cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren bir yönetim sistemine adım attık.

"İÇ TÜZÜK DEĞİŞMELİ"

Anayasadaki bu reform süreci vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldırmadı. Yeni bir anayasa ihtiyacımız hep var.

Cunhuriyetimizin 2. yüzyılına başlarken demokratik, sivil bir anayasayı inşallah ortaya çıkarmak, başarmak nasip olur.

Anayasa, umarız Meclis'te bir uzlaşıyla ortaya çıkarılır.

TBMM İç Tüzük hükümleriyle anayasa yapılması mümkün olmaz.

"HAKKANİYETLİ BİR DIŞ POLİTİKA İLE TÜRKİYE EKSENİNİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Türkiye olarak biz adaletin, hakkaniyetin mücadelesini vermeye devam edeceğiz.

Terörle mücadelemizdeki kararlılığımız, güneyde bir terör devletinin kurulmasına müsade etmememiz...

Etkin, adaletli, hakkaniyetli bir dış politika ile Türkiye eksenini inşa etmeye devam edeceğiz.

Etiketler : yılmaz tunç anayasa açıklama
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX