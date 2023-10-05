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05 Ekim 2023 Perşembe 14:10:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 14:10:00

Adalet Bakanı Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin adalet bakanlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov ile bir araya geldi.

Bakanlığın ana binasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde, adli işbirliğine ilişkin gelişmeler ve Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve adli işbirliğine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkede noterlik işlemlerinin kolaylaşması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını bugün imzalayacaklarını belirten Tunç, konuk bakanlara işbirlikleri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler : adalet bakanları uluslararası toplantı bölge işbirliği Türk Devletleri Teşkilatı
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