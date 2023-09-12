"Sivil anayasayı Türk milletine kazandırmak için çalışacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "demokrasi tarihine sürülen kara leke" olarak nitelediği 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçtiğini belirtti.



Türk milletinin sürekli darbeler ve muhtıralarla önünün kesildiğini, karanlık günlere dönmemek adına sivil bir anayasa için çalışacaklarını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli darbelerle, muhtıralarla önü kesilen milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayetçi ve darbeci anlayışlara geçit vermedi. Ülkemizin bir daha o karanlık günlere dönmemesi için Türkiye Yüzyılı'na yakışan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil anayasayı milletimize kazandırmak amacıyla hep birlikte var gücümüzle çalışacağız."