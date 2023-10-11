VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez
Meteoroloji'den üç kente kuvvetli yağış uyarısı
Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür!
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
11 Ekim 2023 Çarşamba 13:10:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 13:10:00

Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osman Kavala'ya "2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"nün verilmesine ilişkin, "Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede, anayasamızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir hak olarak görülemez." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'ya "2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"nün verilmesine ilişkin, "Şiddetle ilgili bir davada, Türk yargısının kesin hüküm verdiği bir noktada siz 'insan hakları mücadelesi' yaptı diye ödül töreni düzenlerseniz bunun ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle uzaktan yakından ilgisi vardır, ne de hakla, hukukla bir ilgisi vardır. Bizce hiç değeri olmayan bir ödüldür." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye'ye asker gönderme izninin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkereyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Tunç, CHP'nin geçmiş dönemlerde tezkerelere destek vermediğine dikkati çekti.

Türkiye'nin ana muhalefetinin terörle mücadele noktasında birlik ve beraberlik olunması gerekirken tezkerelere "hayır" oyu vereceğini açıklamasının talihsiz olduğunu ifade eden Tunç, "Eğer yurt dışına asker gönderme tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmamış olsaydı ve askerimiz bu operasyonları yapamamış olsaydı güneyimizde bir terör devleti kurulmuş olurdu. Milletin temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu tezkereler isteriz ki oy birliğiyle geçsin. Terörle mücadeledeki kararlığımızı, birlik ve beraberlik görüntüsünü hep beraber gösterelim. İnşallah o yanlıştan dönerler ve olumlu oy kullanırlar." diye konuştu.

Kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasına ilişkin soru üzerine Tunç, 30 binin üzerinde başvuru yapıldığını, görüşmeleri tamamlanan 7 bin başvurudan 4 binden fazlasının anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi. Yılmaz Tunç, arabuluculuğu önemsediklerini, uygulamanın iyi gittiğini söyledi.

"Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez"

AKPM'de Gezi davası hükümlüsü Kavala'ya "2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"nün verildiğinin anımsatılması üzerine Tunç, şunları ifade etti:

"Türk delegasyonunun gerekli tepkiyi göstererek toplantıyı terk ettiğini biliyoruz. Gezi davası özellikle anayasal düzene karşı bir dava, şiddet hareketleri. Şiddet yaşam hakkının düşmanı. En önemli hak, insan hakkı, yaşam hakkıdır. Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede, anayasamızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir hak olarak görülemez. Şiddetle ilgili bir davada, Türk yargısının kesin hüküm verdiği bir noktada siz 'insan hakları mücadelesi' yaptı diye ödül töreni düzenlerseniz bunun ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle uzaktan yakından ilgisi vardır, ne de hakla, hukukla bir ilgisi vardır. Tamamen orada bizce hiç değeri olmayan bir ödüldür."

Etiketler : Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adalet bakanı yılmaz tunç insan hakları ödülü uluslararası belgeler
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Davette buluştular

Davette buluştular
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX