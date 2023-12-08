VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto
İsrail ordusundan itiraf... "Rehine kurtarma operasyonumuz başarısız oldu"
Irak'ta yangın: 14 ölü
Tramvay seferleri yine aksadı... Yolcular İBB'ye isyan etti!
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanları yeniden Esken ve Klingbeil oldu
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında açıklama: "Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülm...
08 Aralık 2023 Cuma 22:56:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 22:56:00

Adalet Bakanı Tunç, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki adalet ve hukuk sistemi gibi farklı konularda eksiklikler için Türkiye ile değerlendirme ve istişare yapma temennisini dile getirerek "KKTC'yi her boyutuyla daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaları sürdürmek en büyük temenni ve dileğimizdir." dedi.

Tatar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de KKTC'li öğrencilerin hayatını kaybetmesinin "yürekleri parçaladığını" belirtti.

Konuya ilişkin davada adaletin tecellisi için gerekenlerin yapıldığını söyleyen Tatar, Türk adaletine güvenin tam olduğunu, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun davayla ilgili tüm süreçlerde yol gösterdiğini dile getirerek davada doğru kararların verilmesiyle vicdanların rahatlayacağını aktardı.

KKTC'nin Türkiye ile birlikte varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, "Bu acıyı birlikte yaşadık. Sizlerin acısı bizlerin de acısı, bizlerin acısı sizlerin acısı." dedi.

Tatar, "'Şampiyon Meleklerin', insanlarımızın her zaman adını yaşatmak, bize düşen görev budur. Bu halkımızın bir beklentisidir. 6 Şubat her zaman anılacaktır, öyle bir acı içerisindeyiz. Sizlere ve hükûmetinize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman KKTC'ye destek olduğunu hatırlatan Tatar, Erdoğan'ın iki devletli çözüm konusunu çeşitli platformlarda ifade ettiğini söyledi.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci üyeliğe değinerek Erdoğan'ın her platformda izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin bağımsızlığının tanınmasına yönelik çağrılarının zeminlerini güçlendirdiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın Yunanistan temasları öncesi açıklamalarında, Kıbrıs Adası'nda nihai çözüme ulaşılana kadar doğal kaynaklar ve enerji gibi konular da dahil çeşitli konularda işbirliği yapılabileceği mesajını verdiğini anımsattı.

Tatar, KKTC'yi güçlendirmek için her türlü düzenleme konusunda çalışmaların ve işbirliğinin süreceğini söyledi.

KKTC'deki adalet ve hukuk sistemi gibi farklı konularda eksiklikler için Türkiye ile değerlendirme ve istişare yapma temennisini dile getiren Tatar, "KKTC'yi her boyutuyla daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaları sürdürmek en büyük temenni ve dileğimizdir." dedi.

Etiketler : KKTC Adalet KKTC Hukuk KKTC Türkiye İşbirliği bakan tunç
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX