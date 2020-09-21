Bakan Gül'den Yunan mevkidaşına mektup: Kabul edilemez buluyorum

Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşı Tsiaras'a mektup: Kabul edilemez buluyorum
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Başkan Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi.
Dimokratia gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Adalet Bakanı Gül, Yunanistan Adalet Bakanına mektup gönderdi. Bakan Gül, "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi kabul edilemez buluyorum." dedi.
Bakan Gül, "Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum.' ifadelerine yer verdi.
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