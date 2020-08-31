  • BIST
    1091.23
  • Dolar
    7,3459
  • Euro
    8,7524
  • Altın
    464,0550
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! 3 milyon 576 bin kişi yararlandı
İsrail uçağı BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
Avrasya ülkelerinde koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler
Bakan Kurum'dan geri kazanım sektörüyle ilgili önemli açıklama
Tayvan'a gitti, Çin'i çıldırttı
Galatasaray'dan transfer hamlesi! Jens Petter Hauge transferi bu hafta netleşiyor
Ankara Valiliği'nden kamuda esnek çalışma saatlerine düzenleme
Dikkat! Çoğu hasta kullanıyor! Son derece tehlikeli
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı kararı verildi
SİHA'lar işaretleyecek TRLG-230 imha edecek! Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirecek
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam
Milli Teknoloji Hamlesi! Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
Adalet Bakanı Gül: Yeni bir dönem olacak
Fransa'nın kirli planı ortaya çıktı! Macron Rumlar üzerinden Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor
Bağımsız GSYH 2019'da yüzde 0,9 arttı
Los Angeles Clippers yarı finale yükseldi
Rusya'da şoke eden olay! Uyuyan kadının ağzına yılan girdi
Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı
Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 29,9 azaldı
Borsa haftaya yükselişle başladı
TFF olağan genel kurulu yarın toplanacak
Dünyanın en büyüğü olacak! Simgelerin Köprüsü'nde önemli çalışma!
Mert Çetin aday kadrodan çıkartıldı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:24:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59:00

Adalet Bakanı Gül: 'E-duruşma' pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Gül, yeni adli yıl açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajında, hak ve adalet için emek ve mesai veren hakimlerin, savcıların, avukatların ve adalet personelinin, yeni çalışma dönemi başlangıcının heyecanını ve haklı gururunu taşıdığını vurguladı.

Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşların hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmediklerini bildiren Gül, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeni adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacağını aktardı.

Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nı da bu dönem hayata geçireceklerini, özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nın demokrasiyi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik iradeyi ortaya koyduğuna işaret etti.

"Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." ifadesini kullanan Gül, reform belgesinde öngörülen hedefleri adım adım hayata geçirme gayreti içinde bulunduklarını belirtti.

"YENİ İNFAZ HAKİMLİĞİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Yargı reformunun birinci paketinde düzenlenen seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin yargısal işleyişteki yerini tam manasıyla bu dönemde alacağına inandıklarının altını çizen Gül, adliye teşkilatının insan kaynağını da nitelik ve nicelik olarak her geçen gün geliştirdiklerini anlattı.

Yeni adli yılda yeni infaz hakimliği uygulamasını hayata geçireceklerini hatırlatan Gül, yargı reformu kapsamında mevzuata kazandırılan 7242 sayılı Kanun ile infaz hakimliği kurumunun yeniden ele alındığını, infaz hakimliklerinin yetkilerinin genişletildiğini, ihtisaslaşma adımı olarak bu kurumun, adliye teşkilatında müstakil bir şekilde yapılandırıldığını kaydetti.

Gül, yeni adli yılla birlikte Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılmalarının yeniden sağlanarak, iddia-savunma diyalektiğinin daha etkin bir şekilde işlemesinin önünün açılacağına dikkati çekti.

"ADLİYENİN KAPISI ADALETE AÇILAN KAPIDIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şöyle devam etti:

"Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır. Bütün bu reform adımlarının temelindeki amacımız vatandaşımızın memnuniyeti, adalet hizmetlerinin milletimizin layık olduğu yüksek standartlarda sunulmasıdır. Ancak her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır."

Reform iradesini sahiplenen, yenilik adımlarını yargısal işleyişin birer parçası haline getiren bütün uygulamacılara teşekkür eden Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere görevi başında şehit düşen yargı mensuplarını ve adalet teşkilatı çalışanlarını andı.

Bakan Gül, "Bu düşüncelerle, önümüzdeki dönemde de hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, hiçbir etki altında kalmadan bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. 2020-2021 adli yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER