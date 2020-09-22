Adalet Bakanı Gül'den hakim ve savcı alımı açıklaması
Kaynak: IHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 200 hakim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanın, Bakanlığın web sitesinde yayınlandıklarını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.”
Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 22, 2020
Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.
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