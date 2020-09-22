Adalet Bakanı Gül'den hakim ve savcı alımı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.”