08 Ekim 2020 Perşembe 10:42:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 10:57:00
Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur
Adalet Bakanı Gül, 'Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika yargı açıklaması geldi. Bakan Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur. (Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez." dedi.
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