Bakan Gül'den darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül son dakika açıklaması yaptı. Darbe girişimi davalarına ilişkin açıklama yapan Bakan Gül, 'Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir' ifadelerine yer verdi.